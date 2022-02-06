Иран: США не ставят предварительных условий на переговорах по СВПД

"Никаких предусловий от американцев мы не получали", заявил глава иранского МИД, отметив, что на переговорном процессе в Вене вопрос о предварительных условиях не поднимается.

"Переговоры обязательно будут основаны на экспертных точках зрения и договоренностях, конечным результатом которых будет достижение хорошего согласия в интересах иранского народа и страны", добавил он.

"Иными словами, любое действие, которое приведет к отмене санкций, введенных после выхода американцев из СВПД мы считаем хорошим действием", подчеркнул Амир Абдоллахиян.

Он также напомнил, что Иран рассчитывает на заключение долгосрочной сделки, и временное соглашение считает бессмысленным.