6 февр. 2022 г., 14:06
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News Code: 84640774
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Иран: США не ставят предварительных условий на переговорах по СВПД

Иран: США не ставят предварительных условий на переговорах по СВПД

Тегеран, 6 января. ИРНА — Иран не получал от американской стороны никакого текста или предложения в качестве предварительного условия на переговорах в Вене по отмене санкций и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Никаких предусловий от американцев мы не получали", заявил глава иранского МИД, отметив, что на переговорном процессе в Вене вопрос о предварительных условиях не поднимается.

"Переговоры обязательно будут основаны на экспертных точках зрения и договоренностях, конечным результатом которых будет достижение хорошего согласия в интересах иранского народа и страны", добавил он.

"Иными словами, любое действие, которое приведет к отмене санкций, введенных после выхода американцев из СВПД мы считаем хорошим действием", подчеркнул Амир Абдоллахиян.

Он также напомнил, что Иран рассчитывает на заключение долгосрочной сделки, и временное соглашение считает бессмысленным.

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