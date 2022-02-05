США отменили часть санкций по иранской ядерной программе

По данным ИРНА, восстановление санкций разработано администрацией президента Джо Байдена для облегчения переговоров в Вене.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу подписал несколько исключений из санкций в отношении гражданской ядерной деятельности Ирана. Администрация Байдена изменила решение бывшего президента США Дональда Трампа об их отмене.

Переговоры в Вене вступили в критическую фазу с целью отмены санкций США и возврата страны в ядерную сделку.

Госдепартамент США заявил в заявлении Конгрессу, что освобождение от этой деятельности поможет завершить соглашение о взаимном возврату к полному выполнению ядерной сделки и проложит путь для возврата Ирана к выполнению своих обязательств в рамках этого соглашения.

Госдепартамент утверждает, что отказ от санкций призван служить интересам США в предотвращении распространения и безопасности, а также в ограничении ядерной деятельности Ирана.

Отмена санкций позволяет иностранным странам и компаниям работать над гражданскими проектами на иранской атомной электростанции в Бушере, на заводе по производству тяжелой воды в Араке и на исследовательском реакторе в Тегеране. Бывший госсекретарь США Майк Помпео отменил эти исключения в мае 2020 года.