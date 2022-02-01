США сняли санкции с нефтяного танкера "Oman Pride"

В августе 2021 года министерство финансов США ввели санкции в отношении танкера типа VLCC "Oman Pride" под флагом Либерии под предлогом нарушения санкций против Ирана.

Данные санкции были введены в отношении Ирана в то время, когда возобновлены переговоры по отмене санкции США в Вене.

Отмечается, что владелец танкера "Oman Pride" – Bravery Maritime Corporation.

Белый дом в мае 2018 года в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения, осудив резолюцию 2231 ООН.

Неприверженность США выполнению ядерной сделки 2015 года и возобновление санкций против Тегерана привели к тому, что Иран на переговорах по снятию санкций в Вене настаивает получить гарантии от администрации Соединенных Штатов.