1 февр. 2022 г., 14:49
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США сняли санкции с нефтяного танкера "Oman Pride"

США сняли санкции с нефтяного танкера "Oman Pride"

Тегеран, 1 февраля, ИРНА - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило о снятии санкций с нефтяного танкера "Oman Pride".

В августе 2021 года министерство финансов США ввели санкции в отношении танкера типа VLCC "Oman Pride" под флагом Либерии под предлогом нарушения санкций против Ирана.
Данные санкции были введены в отношении Ирана в то время, когда возобновлены переговоры по отмене санкции США в Вене.
Отмечается, что владелец танкера "Oman Pride" – Bravery Maritime Corporation.
Белый дом в мае 2018 года в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения, осудив резолюцию 2231 ООН.
Неприверженность США выполнению ядерной сделки 2015 года и возобновление санкций против Тегерана привели к тому, что Иран на переговорах по снятию санкций в Вене настаивает получить гарантии от администрации Соединенных Штатов.

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