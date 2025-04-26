Иран и США завершили третий раунд «более серьезных» переговоров в Маскате

Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, а американскую сторону представлял спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Технические переговоры на высоком уровне проходили при содействии оманских посредников, через неделю после второго раунда в Риме, который обе стороны назвали «конструктивным».

В переговорах на экспертном уровне участвовали Маджид Тахт-э-Раванчи, заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам, и Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, которые взаимодействовали с Майклом Антоном, главой отдела планирования политики Государственного департамента США.

Выступая перед журналистами после переговоров, Аракчи выразил удовлетворение ходом и темпами переговоров, отметив при этом, что все еще требуется дальнейшее изучение разногласий.

«Переговоры идут хорошо и удовлетворительно, в хорошей атмосфере, обе стороны настроены серьезно», — сказал Аракчи после переговоров.

Он выразил благодарность правительству Омана и его министру иностранных дел за содействие в проведении дискуссий в спокойной и конструктивной обстановке. «Этот раунд переговоров был гораздо более серьезным, чем в прошлом, и мы постепенно перешли к более подробным и техническим обсуждениям», — отметил он.

Аракчи подчеркнул точность, требуемую в технических дискуссиях, пояснив, что стороны несколько раз обменивались мнениями в письменной форме. «Было совершенно очевидно, что обе стороны серьезно относятся к переговорам, создавая атмосферу, которая дает нам надежду на прогресс», — добавил он.

Он также отметил, что соответствующие команды вернутся в свои столицы для дальнейшей оценки вопросов до следующей встречи, которая предварительно запланирована на следующую субботу.

И Иран, и США назвали первые два раунда переговоров «конструктивными и многообещающими», но Аракчи выразил «осторожный оптимизм» относительно процесса на этой неделе.