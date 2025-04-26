26 апр. 2025 г., 10:22
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Глава МИД Ирана призвал Пакистан и Индию к сдержанности

26 апр. 2025 г., 10:22
??????? ID: 85814101
Глава МИД Ирана призвал Пакистан и Индию к сдержанности

Тегеран, 26 апреля, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе беседы с Мохаммадом Исхаком Даром, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана, заявил о готовности Ирана содействовать снижению напряжённости между Дели и Исламабадом.

Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар в пятницу вечером провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся двусторонних отношений между Пакистаном и Индией.

В ходе телефонной беседы глава МИД Ирана отметил необходимость проявления Пакистаном и Индией терпения и сдержанности.

Подчеркнув добрососедские отношения Ирана как с Пакистаном, так и с Индией, Арагчи выразил готовность Тегерана приложить посреднические усилия для снижения напряженности и стабилизации обстановки в регионе.

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