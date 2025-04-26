Глава МИД Ирана призвал Пакистан и Индию к сдержанности

Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар в пятницу вечером провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся двусторонних отношений между Пакистаном и Индией.

В ходе телефонной беседы глава МИД Ирана отметил необходимость проявления Пакистаном и Индией терпения и сдержанности.

Подчеркнув добрососедские отношения Ирана как с Пакистаном, так и с Индией, Арагчи выразил готовность Тегерана приложить посреднические усилия для снижения напряженности и стабилизации обстановки в регионе.