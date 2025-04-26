Министр обороны Ирана: враг садится за стол переговоров благодаря нашей сдерживающей мощи

Генерал-майор Насирзаде сегодня встретился с аятоллой Сейед Ахмадом Аламольходой, представителем великого лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи в провинции Хорасан-Резави. В ходе встречи он представил отчет о семимесячной деятельности министерства обороны и отметил ключевые мероприятия, проведенные для повышения обороноспособности страны.

«За этот период Министерство обороны, опираясь на внутренние возможности, предприняло важные шаги в сфере технологий, производства современного оборудования и укрепления оборонной инфраструктуры», - отметил министр.

«Благодаря использованию современных технологий нам удалось обеспечить более точный мониторинг приграничной активности и создать условия для устойчивой безопасности в этих районах», - добавил он.

В ходе встречи министр обороны акцентировал ключевую роль оборонной мощи Ирана на мировой арене. «Если сегодня наши враги садятся за стол переговоров, то это благодаря сдерживающей мощи и обороноспособности страны. Оборона – это подлинная опора дипломатии, и это истина, которая стала очевидной в последние годы», - сказал Насирзаде.