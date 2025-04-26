Пять человек погибли, сотни ранены в результате взрыва в порту на юге Ирана

Взрыв произошел в субботу, вызвав разрушения в прилегающих районах и затронув некоторые промышленные предприятия в западной части Бандар-Аббаса.

Первоначальные сообщения предполагали, что взорвался газовоз.

Видеозаписи, циркулирующие в интернете, показывают густой столб дыма на месте происшествия.

Представитель экстренных служб сообщил, что на данный момент пострадал по меньшей мере 561 человек.

Президент Масъуд Пезешкиян выразил глубокое соболезнование и солидарность с пострадавшими от взрыва.

В сообщении, опубликованном в X, президент заявил, что он отдал распоряжение о тщательном расследовании обстоятельств и причин взрыва.

Он добавил, что министр внутренних дел был направлен в регион для обеспечения тщательного изучения всех аспектов инцидента и координации необходимых мер по оказанию помощи пострадавшим.

Глава Общества Красного Полумесяца провинции Хормозган сообщил, что группы быстрого реагирования были немедленно развернуты. Он добавил, что причина взрыва еще не установлена, и расследование продолжается.

Представитель администрации президента Фатеме Мохаджерани заявила, что точная причина взрыва не будет известна до полного тушения пожара.

Однако она сказала, что вероятным источником взрыва были контейнеры с химическими материалами, хранящиеся в порту.