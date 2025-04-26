18-я совместная экономическая комиссия Ирана и России в Москве

Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Восемнадцатое заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и России состоялось в пятницу, 25 апреля 2025 года. Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад и министр энергетики России Сергей Цвилев, являющиеся главами иранской и российской сторон комиссии, после подписания соглашения по итогам заседания приняли участие в пресс-конференции.

journalistشهرام مومنی نوکنده
26 апр. 2025 г., 05:16

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