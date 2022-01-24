Подозрительная кампания западных СМИ в разгар переговоров в Вене

Западные СМИ в эти дни рассказывают о событиях в Вене с некоторым искажением и предвзятостью в контексте установления искусственных сроков и заявлений о сокращении временного промежутка для приобретения Ираном ядерного оружия. Идея временного соглашения, недавно выдвинутая американской сетью, также проистекает из идеи о том, что некоторые ограниченные и временные финансовые стимулы были предложены в обмен на принятие обязательств по прекращению ядерной деятельности Ирана.

Хотя Исламская Республика Иран с самого начала заявляла о своем несогласии с предложением и временным соглашением, и согласно информированным источникам, план никогда не выходил за рамки диалога в кулуарах переговоров, визит президента Ирана в Москву стала поводом для западных СМИ в очередной раз расшевелить идею и предположить, что предложение было сделано Россией с ведома США.

Телеканал NBC d субботу 22 января в новостях, со ссылкой на источники сообщал, что Москва предположила, что Иран посредством временного соглашения получит выгоду от отмены некоторых санкций в обмен на введение некоторых ядерных ограничений.

Источники, близкие к иранской переговорной группе, немедленно опровергли это сообщение, заявив, что временное соглашение никогда не входило в повестку дня Ирана и что приемлемым было только заслуживающее доверия и прочное соглашение.

Россия, подчеркивая необходимость скорейшего завершения венских переговоров, считает, что фактор времени не должен быть определяющим в исходе венских переговоров. Главный переговорщик России Михаил Ульянов неоднократно реагировал на установление искусственных сроков, заявив в недавнем твите: «Сроки окончательного соглашения зависят от участников венских переговоров и не должны быть главным фактором, определяющим исход переговоров».

Когда эта сфабрикованная версия стихла, сионистский корреспондент Cannews написал в Твиттере в субботу вечером, цитируя западных дипломатов, что темпы переговоров были «очень медленными, и такими темпами мы можем увидеть соглашение еще через три месяца. При нынешних темпах прогресса в ядерной программе Ирана будет практически невозможно вернуться к старой ядерной сделке в середине февраля, если иранцы внезапно не изменят темп прогресса».

Запад и сионисты, кажется, начали кампанию в СМИ, чтобы торговаться в разгар венских переговоров, создавая психологическую войну. Поведение западных СМИ исходит из того, что Иран выполнил все свои обязательства по соглашению, вплоть до года после выхода США из ядерной сделки, чтобы дать европейским странам, которые пообещали компенсировать последствия выхода Вашингтона, выполнить это обещание. Однако в связи с имевшими место задержками Иран в несколько шагов сократил свои обязательства перед МАГАТЭ и объявил, что, если все санкции США будут сняты поддающимся проверке образом, он вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке.

В то время как дипломаты, участвующие в венских переговорах, признают, что переговоры идут в правильном направлении и что окончательное соглашение, вероятно, будет достигнуто, западные СМИ пытаются исказить факты, поднимая несвязанные вопросы и оказывая на них давление.

В интервью агентству Рейтер глава делегации США в Вене Роберт Мали выявил еще одно неконструктивное поведение со стороны Вашингтона, выставив безоговорочное предварительное условие для переговоров.

В последней позиции Вашингтона по переговорам в Вене он связал этот вопрос с не относящимися к делу вопросами, утверждая, что соглашение не может быть достигнуто без освобождения американских заключенных в Иране.

Вашингтон, похоже, пытается проложить путь к соглашению в Вене, придумывая различные предлоги.

Принятие таких неконструктивных и не связанных между собой подходов к переговорному процессу, что находится в явном противоречии с прежней политикой Вашингтона, подчеркивающей необходимость ускорения процесса достижения договоренности путем установления искусственных сроков переговоров препятствует ускорению процесса достижения договоренности, выдвигая новые предусловия, которые фактически саботируют путь переговоров.