26 апр. 2025 г., 05:25
Новости ID: 85813892
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багаи: Иранская делегация прибыла в Маскат

26 апр. 2025 г., 05:25
Новости ID: 85813892
Багаи: Иранская делегация прибыла в Маскат

Тегеран, 26 апреля, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел, одновременно с прибытием иранской переговорной делегации в Маскат, столицу Омана, написал в своем аккаунте в сети X: "Аракчи, министр иностранных дел, и сопровождающая его делегация прибыли в Маскат для участия в третьем раунде ирано-американских переговоров, которые проходят при посредничестве министра иностранных дел Омана".

Эсмаил Багаи написал: "Мы полны решимости защищать законные права иранского народа на использование ядерной энергии в мирных целях, и в то же время готовы предпринять разумные шаги для заверения в полностью мирном характере нашей ядерной программы".

Он продолжил: "Прекращение незаконных и бесчеловечных санкций против иранского народа, объективно и быстро, является для нас приоритетом. Нужно посмотреть, насколько серьезной и готовой к справедливому и реалистичному соглашению является противоположная сторона."

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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