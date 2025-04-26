Багаи: Иранская делегация прибыла в Маскат

Эсмаил Багаи написал: "Мы полны решимости защищать законные права иранского народа на использование ядерной энергии в мирных целях, и в то же время готовы предпринять разумные шаги для заверения в полностью мирном характере нашей ядерной программы".

Он продолжил: "Прекращение незаконных и бесчеловечных санкций против иранского народа, объективно и быстро, является для нас приоритетом. Нужно посмотреть, насколько серьезной и готовой к справедливому и реалистичному соглашению является противоположная сторона."