26 апр. 2025 г., 05:07
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Президент посетил Национальный футбольный центр Ирана

26 апр. 2025 г., 05:07
??????? ID: 85813887
Президент посетил Национальный футбольный центр Ирана

Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Президент Масъуд Пезешкиян посетил Национальный футбольный центр Ирана.

Масъуд Пезешкиян сегодня днем, в пятницу, после встречи с членами женской сборной по мини-футболу, посетил Национальный футбольный центр Ирана и осмотрел различные его части.

В этом визите, в котором Пезешкияна сопровождали министры спорта и молодежи, кооперации, труда и социального обеспечения, а также президент Федерации футбола, президент сначала посетил поле номер один футбольного центра и ознакомился с процессом восстановления главного газона этого комплекса, получив соответствующие разъяснения.

Затем президент направился в тренировочный центр "ПЭК" (Performance Elite Center) и также осмотрел различные тренировочные и административные части этого центра.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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