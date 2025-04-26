Президент посетил Национальный футбольный центр Ирана

Масъуд Пезешкиян сегодня днем, в пятницу, после встречи с членами женской сборной по мини-футболу, посетил Национальный футбольный центр Ирана и осмотрел различные его части.

В этом визите, в котором Пезешкияна сопровождали министры спорта и молодежи, кооперации, труда и социального обеспечения, а также президент Федерации футбола, президент сначала посетил поле номер один футбольного центра и ознакомился с процессом восстановления главного газона этого комплекса, получив соответствующие разъяснения.

Затем президент направился в тренировочный центр "ПЭК" (Performance Elite Center) и также осмотрел различные тренировочные и административные части этого центра.