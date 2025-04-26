Иранский министр: потенциал ирано-российской торговли превышает текущие показатели

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад в четверг, 24 апреля, по прибытии в Москву, отвечая на вопрос журналистов о сроках увеличения товарооборота между Ираном и Россией до 10 миллиардов долларов, заявил, что «потенциал превышает эту цифру». По его словам, согласованные направления сотрудничества способны вывести взаимодействие на более высокий уровень.

«Данная цель достижима, поскольку обе стороны заинтересованы в этом, а экспертные группы в различных исполнительных органах работают над ее реализацией», - отметил он.

Как подчеркнул иранский министр, потенциал сотрудничества между Ираном и Россией охватывает широкий спектр направлений – от энергетики, финансов и банковского сектора до сельского хозяйства и торговли нефтепродуктами и газом.