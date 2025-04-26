26 апр. 2025 г., 05:01
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Посол Ирана при ООН: Мы поддерживаем независимую Сирию, свободную от терроризма и оккупации

26 апр. 2025 г., 05:01
??????? ID: 85813886
Посол Ирана при ООН: Мы поддерживаем независимую Сирию, свободную от терроризма и оккупации

Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций, заявил, что Иран поддерживает независимую, стабильную и единую Сирию, свободную от терроризма, оккупации и иностранного вмешательства.

Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Ирана при ООН, в пятницу по местному времени на заседании Совета Безопасности по Сирии сказал: «Иран никогда не предпринимал никаких действий, направленных на дестабилизацию Сирии или региона, и любая попытка исказить принципиальную позицию Ирана является предвзятым и неприемлемым действием».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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