Амир Абдоллахиян: Иран готов достичь надежного соглашения в Вене

Сегодня, в четверг, министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провел телефонный разговор с Хосейном Амир Абдоллахияном, чтобы обсудить процесс двусторонних отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес на региональной и международной аренах.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях и ход переговоров в Вене.

Министр иностранных дел Японии назвал отношения между двумя странами историческими и очень важными.

Поддержав переговоры в Вене об отмене санкций и ядерной сделке, Ёсимаса Хаяси подчеркнул необходимость серьезных действий со стороны всех сторон, чтобы выполнить свои обязательства и воспользоваться нынешней возможностью для достижения соглашения.