Официальный представитель США на условиях анонимности сообщил журналистам международных СМИ, что «заключительный раунд переговоров в Вене был самым напряженным из всех, что мы когда-либо имели. Мы добились прогресса в сокращении разногласий и ограничении их ключевыми приоритетами для всех сторон. Поэтому сейчас время политических решений».

«Учитывая, что мы находимся на завершающей стадии, у нас есть всего несколько недель, чтобы достичь соглашения, учитывая скорость прогресса Ирана в ядерной области», — сказал он, добавив, что Вашингтон продолжает свою политику оказания давления на Иран за столом переговоров.

Представитель США также заявил, что это не было искусственной угрозой или ультиматумом. «Иранцы давно знали, что мы приближаемся к последнему моменту, после которого мы уже не в состоянии вернуться в ядерную сделку, потому что это соглашение того времени не будет содержать той ценности, о которой мы договаривались», - добавил он.

Несмотря на провал политики максимального давления и признания США в этом отношении, он заявил, что иначе «мы будем думать по-другому», и сослался на экономическое, дипломатическое и иное давление.

Официальный представитель США подтвердил стремление Вашингтона к прямому диалогу с Ираном, утверждая, что с учетом ограниченных временных рамок прямой диалог был бы очень полезен для переговорного процесса.

По сообщениям международных СМИ, этот источник также утверждает, что Вашингтон уже заявил, что готов сделать то, что необходимо для отмены санкций, нарушающих ядерную сделку.