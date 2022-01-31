Тегеран ждет политического решения от Вашингтона, заявил Хатибзаде

Он на своей пресс-конференции заявил, что Иран творчески и креативно написал свои идеи (по отмене санкций – ред.), и ждет ответа от Запада. «Если после возвращения делегаций в Вену, они ответили бы на естественные права и требования Ирана, тогда мы сможем достичь стабильного и надежного соглашения», добавил Хатибзаде.

По его словам, основные шаги должны быть предприняты в области проверки и представления гарантий.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана. Переговоры в настоящее время приостановлены, делегации отправились в свои страны для консультаций и вернутся в Вену на следующей неделе.

Комментируя визита министра иностранных дел Катара в Тегеран, пресс-секретарь МИД Ирана назвал нормальной постоянные консультации в регионе.

Жизнь оккупационного режима Аль-Кудса зависит от террора и насилия

Говоря о визите президента сионистского режима в ОАЭ, Хатибзаде заявил, что создание кризиса является природой оккупационного режима Аль-Кудса.

«Единственным режимом апартеида в международной системе в настоящее время является оккупационный режим Аль-Кудса. Этот режим проводит ту же политику апартеида, которая определена в Резолюции 3379 и называется режимом апартеида. Он стремится к господству расы и этнической группы меньшинства на оккупированных территориях и стремится к систематическим зверствам против коренных жителей Палестины. В 2018 году расистский закон еврейского государства-нации подтвердил это расистское поведение», отметил он.

Официальный представитель МИД Ирана заявил, что те страны, которые в рамках нормализаций отношений содействуют этому режиму в создании кризиса, станут первыми его жертвами в дальнейшем.