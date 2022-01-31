МАГАТЭ не будет иметь доступа к новым атомным объектам в Исфахане до восстановления СВПД

"Доклад, опубликованный МАГАТЭ несколько часов назад, является регулярным обновлением международной организации, которая предоставляет государствам-членам самую последнюю технологическую информацию о ядерной деятельности Ирана", рассказал он журналистам в понедельник.

Он сказал, что доклад включает более раннюю информацию Ирана в МАГАТЭ о том, что страна намерена начать производство деталей центрифуг на новом предприятии в Исфахане вместо комплекса Tesa, расположенного в Карадже.

Подчеркнув, что «этот процесс еще не начался», иранский дипломат напомнил, что МАГАТЭ сможет осуществлять мониторинг, однако информация будет храниться в Иране.

Дипломат добавил, что МАГАТЭ не будет иметь доступа к этой информации до восстановления СВПД.