31 янв. 2022 г., 23:27
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МАГАТЭ не будет иметь доступа к новым атомным объектам в Исфахане до восстановления СВПД

МАГАТЭ не будет иметь доступа к новым атомным объектам в Исфахане до восстановления СВПД

Тегеран, 31 января. ИРНА — Постпред Ирана при международных организациях в Вене Мохаммад Реза Гаеби Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не будет иметь доступа к новому иранскому ядерному объекту в Исфахане до тех пор, пока не будет восстановлен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Доклад, опубликованный МАГАТЭ несколько часов назад, является регулярным обновлением международной организации, которая предоставляет государствам-членам самую последнюю технологическую информацию о ядерной деятельности Ирана", рассказал он журналистам в понедельник.
Он сказал, что доклад включает более раннюю информацию Ирана в МАГАТЭ о том, что страна намерена начать производство деталей центрифуг на новом предприятии в Исфахане вместо комплекса Tesa, расположенного в Карадже.
Подчеркнув, что «этот процесс еще не начался», иранский дипломат напомнил, что МАГАТЭ сможет осуществлять мониторинг, однако информация будет храниться в Иране.
Дипломат добавил, что МАГАТЭ не будет иметь доступа к этой информации до восстановления СВПД.

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