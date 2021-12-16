Иран не примет никаких обязательств, выходящих за рамки СВПД

Стороны в ходе телефонного разговора обсудили переговоры по отмене санкций в Вене.

Амир Абдоллахиян заявил, что иранская команда переговорщиков присутствует на переговорах с необходимой инициативой и серьезно работает над достижением хорошего соглашения.

Иранский министр назвал главной причиной медленного прогресса переговоров в Вене по ядерной сделке и отмене санкций с Тегерана отсутствие инициатив и предложений у "западной стороны".

"Отсутствие инициативы со стороны Запада - одна из причин медленного прогресса в переговорах. Мы представили два документа (проекта соглашения) по вопросу отмены санкций по ядерной программе. Эти документы соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Мы не выдвигали никаких требований, кроме тех, которые содержатся в СВПД, однако в то же время мы не принимаем никаких обязательств, выходящих за рамки СВПД", — сказал он.

По его словам, предложения иранской стороны могут служить основой для стабильного соглашения.

"Как мы уже сказали, полная отмена санкций необходима, чтобы снять предполагаемые опасения со стороны западных сторон", пояснил он.

Указав на недавнее соглашение между Ираном и МАГАТЭ, Амир Абдоллахиян отметил, что Иран добросовестно стремится достичь хорошего соглашению, но никак не примем языка угрозы.

По поводу скорого визита Гутерриша в Ливан, глава внешнеполитического ведомства Ирана заявил, что Исламская Республика всегда поддерживает национальное единство, суверенитет и территориальную целостность Ливана.

Он также подчеркнул необходимость противостояния агрессии сионистского режима международным сообществом.

Гутерриш, в свою очередь, отметил: "Мы считаем СВПД важным соглашением в целях международного мира и стабильности".

Он высоко оценил вчерашнее соглашение Ирана с МАГАТЭ по установке камер на ядерном объекте в Карадже, добавив, что этот акт оказывает положительное влияние на переговоры.