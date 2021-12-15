Тахт-раванчи назвал условия успеха на переговорах в Вене

"Наша команда переговорщиков серьезна и готова к конструктивному взаимодействию с другими сторонами, и мы надеемся, что они будут придерживаться такого же подхода", сказал иранский посол журналистам.

Он назвал единственный путь успеха на переговорах в Вене настоящую политическую волю и диалог на основе добросовестности. " Обвинять других или делать вид, что у других сторон закончилось терпение, неконструктивно", добавил он.

"Когда идут переговоры (по отмене санкций – ред.) в Вене, мы все должны работать вместе, чтобы как можно скорее достичь приемлемого и хорошего соглашения", отметил постпред ИРИ при ООН.

Тахт-Раванчи во вторник вечером на заседании СБ ООН по реализации СВПД и резолюции 2231 заявил, что Иран уже доказал свою настоящую политическую волю, серьезность и конструктивное сотрудничество с другими сторонами, чтобы достичь хорошего соглашение, как можно быстрее. "Теперь остальные стороны должны доказать, что они действительно хотят эффективного и сознательного принятия и выполнения всех своих обязательств перед СВПД по иранской ядерной программе.