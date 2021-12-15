15 дек. 2021 г., 10:52
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Тахт-раванчи назвал условия успеха на переговорах в Вене

Тахт-раванчи назвал условия успеха на переговорах в Вене

Нью-Йорк, 14 декабря, ИРНА – Переговорые в Вене могут быть успешными только в случае настоящей политической воли и диалога на основе добросовестности. Об этом заявил посол и постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи в среду.

"Наша команда переговорщиков серьезна и готова к конструктивному взаимодействию с другими сторонами, и мы надеемся, что они будут придерживаться такого же подхода", сказал иранский посол журналистам.

Он назвал единственный путь успеха на переговорах в Вене настоящую политическую волю и диалог на основе добросовестности. " Обвинять других или делать вид, что у других сторон закончилось терпение, неконструктивно", добавил он.

"Когда идут переговоры (по отмене санкций – ред.) в Вене, мы все должны работать вместе, чтобы как можно скорее достичь приемлемого и хорошего соглашения", отметил постпред ИРИ при ООН.

Тахт-Раванчи во вторник вечером на заседании СБ ООН по реализации СВПД и резолюции 2231 заявил, что Иран уже доказал свою настоящую политическую волю, серьезность и конструктивное сотрудничество с другими сторонами, чтобы достичь хорошего соглашение, как можно быстрее. "Теперь остальные стороны должны доказать, что они действительно хотят эффективного и сознательного принятия и выполнения всех своих обязательств перед СВПД по иранской ядерной программе.

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