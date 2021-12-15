15 дек. 2021 г., 22:11
Journalist ID: 2388
News Code: 84578685
0 Persons

Официальное заявление МАГАТЭ: соглашение с Ираном - важное событие

Официальное заявление МАГАТЭ: соглашение с Ираном - важное событие

Тегеран, 15 декабря, ИРНА - Через несколько часов после объявления о добровольных действиях Ирана, позволяющих Международному агентству по атомной энергии заменять новые камеры на поврежденные в комплексе TESA в Карадже, МАГАТЭ в официальном заявлении назвало соглашение «важным событием».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в официальном заявлении, опубликованном в среду вечером, что новые камеры будут установлены в комплексе TESA в Карадже после соглашения, достигнутого между главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами и Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Камеры, которые будут установлены в ближайшие дни, заменят камеры, которые уже были удалены из центра. Вдобавок МАГАТЭ и Иран продолжат работу с оставшимися гарантиями для решения этих проблем», - говорится в заявлении.

Your Comment

You are replying to: .
captcha