Официальное заявление МАГАТЭ: соглашение с Ираном - важное событие

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в официальном заявлении, опубликованном в среду вечером, что новые камеры будут установлены в комплексе TESA в Карадже после соглашения, достигнутого между главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами и Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Камеры, которые будут установлены в ближайшие дни, заменят камеры, которые уже были удалены из центра. Вдобавок МАГАТЭ и Иран продолжат работу с оставшимися гарантиями для решения этих проблем», - говорится в заявлении.