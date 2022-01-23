Иран не ставил никаких дедлайнов на переговорах в Вене по отмене санкций и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, и присутствует на переговорах с целью достижения окончательного соглашения. Однако продолжение переговоров может столкнуться с трудностями, если другие стороны не продемонстрируют свою волю к достижению соглашения.

20 января исполнился год со дня инаугурации Джо Байдена на пост президента США. И, несмотря на то, что действующий президент США осудил односторонние действия бывшей администрации США и ее решение о выходе из ядерной сделки между Ираном и «Шестеркой», до сих пор не предпринято никаких заслуживающих доверия действий, чтобы компенсировать прошлые правонарушения США.

Пока еще не изменилась так называемая политика "максимального давления" против Ирана. США по-прежнему продолжают наказывать, страны, желающие иметь нормальные торговые отношения с Исламской Республикой Иран в рамках резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

Пока проходит восьмой раунд переговоров в Вене западные участники, используя тактику установления искусственных сроков для переговоров в и обвинения Ирана пытаются показать ограниченность времени для достижения договоренности и, по их мнению, прийти к соглашению быстрее.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что для достижения соглашения на переговорах в Вене"времени осталось мало". "Если мы вскоре не достигнем понимания относительно возвращения к взаимному соблюдению, ускоряющиеся шаги Ирана в ядерной сфере обесценят те преимущества, которые давал СВПД", сказал он. Кроме того,"евротройка" и США опасаются, что Тегеран накопил достаточно обогащенного урана для создания ядерного оружия.

В Иране неоднократно заверяли, что страна не стремится получить ядерное оружие. "Мы не стремимся к ядерному оружию, ему нет места в нашей оборонной стратегии", сказал в четверг иранский президент Эбрахим Раиси, выступая на пленарном заседании Госдумы РФ.

Кроме того, инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) несколько раз посещали ядерные объекты Ирана, но ни разу не нашли доказательств того, что мирная ядерная программа страны отклоняется в сторону военных целей.

При этом, можно сделать вывод, что западные стороны пытаются придать переговорам ложную поспешность, используя различные переговорные тактики, что приведет к принятию требований западных сторон на переговорах.

В последнее время можно наблюдать, что западны участники переговоров не только провидят неконструктивный подход, но и затягивают переговорный процесс. Если этот процесс продолжится, то иранским властям возможно, придется пересмотреть свою переговорную стратегию.

Запад, похоже, забыл о том, что СВПД до сих пор жив благодаря ответственному подходу Исламской Республики Иран, а не Соединенных Штатов, которые в одностороннем и незаконном порядке вышли из него.

Другими словами, если Соединенные Штаты и их европейские партнеры уже забыли, международная система не забыла о событиях последних четырех лет. При этом крайне важно, чтобы до того, как Ирана закончилась "стратегическое терпение", западные участники продемонстрировали свое реальное желание достичь соглашения в ближайшие дни, предприняв значимые и практические шаги.