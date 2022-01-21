Ульянов: западные страны нацелены на скорое завершение переговоров по СВПД

"Участники СВПД (без Ирана) и США встретились, чтобы оценить положение дел на венских переговорах. Западные коллеги, как они это делают публично, подчеркнули необходимость скорейшего завершения переговоров. Россия разделяет осознание срочности, но против искусственных сроков", написал Ульянов в Twitter.