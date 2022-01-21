21 янв. 2022 г., 15:17
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News Code: 84621635
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Ульянов: западные страны нацелены на скорое завершение переговоров по СВПД

Ульянов: западные страны нацелены на скорое завершение переговоров по СВПД

Тегеран, 21 января. ИРНА — Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в пятницу, что западные участники переговоров по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе считают необходимым скорейшим образом их финализировать.

"Участники СВПД (без Ирана) и США встретились, чтобы оценить положение дел на венских переговорах. Западные коллеги, как они это делают публично, подчеркнули необходимость скорейшего завершения переговоров. Россия разделяет осознание срочности, но против искусственных сроков", написал Ульянов в Twitter.

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