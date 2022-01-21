21 янв. 2022 г., 21:46
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News Code: 84621897
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Главы делегации России и Ирана обсудили СВПД в Вене

Главы делегации России и Ирана обсудили СВПД в Вене

Тегеран, 21 января. ИРНА — Глава ирансой делегации на переговорах в Вене, замглавы МИД Ирана Али Багери Кани и возглавляющий российскую делегацию на переговорах, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудили ход переговоров по отмене санкции против Тегерана и восстановлению СВПД.

Ранее в четверг состоялись экспертные встречи по решению оставшихся вопросов.

На основе договоренности, достигнутой на последнем заседании Совместной комиссии по СВПД, переговоры в Вене будут в основном сосредоточены на отмене односторонних санкций в отношении Тегерана.

Почти большинство участников переговоров считают, что переговоры идут в правильном направлении и продвигаются вперед.

3 января в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является отмена антииранских санкций США и воссоздание СВПД в первоначальном виде.

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