Через 28 дней после начала 8-го раунда переговоров по возобновлению ядерной сделки в Вене, делегации стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе продолжают консультации в отелях Coburg и Marriott.

Переговорщики в эти дни работают над текстом возможного соглашения в Вене. Информированный европейский источник называет данный этап утомительным, но необходимым на пути к окончательному соглашению.

Стороны ядерной сделки утверждают, что разногласия на переговорах сузились, но ключевые вопросы пока считаются представлением Ирану гарантий по проверке снятия санкций.

По сути, переговоры достигли момента, когда западные стороны должны принять политические решения. В этом случае они прибегли к сфабрикованным крайним срокам и страху перед развитием мирной ядерной программы Ирана.

В прошлый четверг представители трех европейских стран и США встретились в Берлине и повторили свои скучные слова об ограниченном времени переговоров. Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что переговоры достигли критической пункта и могут быть успешно завершены. При этом он отметил, что США не смогли предоставить тех гарантий, которых потребовал Иран о продолжении реализации СВПД. Он также подчеркнул, что полномочия президента США ограничены действующей администрацией.

Такие высказывания показывают, что США вполне не придают значения резолюциям седьмой главы Совета Безопасности и Устава ООН, которые являются верховными из всех международных договоров.