Путин сообщил, что у него с Макроном близки позиции по ситуации с иранской ядерной сделкой

"Мы рассмотрели ситуацию вокруг иранской ядерной программы и восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, принятого в 2015 году и одобренного резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. Солидарны в том, что необходимо продолжить дипломатические усилия и содействовать согласованию компромиссных решений в интересах сохранения этого важнейшего документа", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой.

"Мы сошлись во мнении, что здесь наши позиции очень близки или, как говорят дипломаты, совпадают", - добавил глава российского государства.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) и их отдельных консультаций с США без участия Ирана, который пока был не готов на прямые переговоры с американской стороной. Переговорщики уже договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.