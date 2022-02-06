6 февр. 2022 г., 10:07
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Боррель подчеркнул необходимость доброй воли для полного выполнения СВПД

Боррель подчеркнул необходимость доброй воли для полного выполнения СВПД

Тегеран, 6 февраля, ИРНА - Нам нужна добрая воля со всех сторон и дух компромисса, чтобы быстро завершить переговоры и вернуться к полному осуществлению Совместному всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он в субботу в Twitter сообщил о важном телефонном разговоре с главой МИД ИРИ Хоссейном Амир Абдоллахияном в преддверии возобновления переговоров по СВПД в Вене на следующей неделе.

Министр иностранных дел Ирана также в этой беседе поблагодарил усилия Борреля, Энрике Моры и ЕС на переговорах, отметив, что несмотря на недавние положительные сдвиги, однако пока наши ожидания не оправдываются.

«Мы серьезно стремимся достичь хорошего соглашения, но с такой же откровенностью и решимостью мы подчеркиваем необходимость защиты наших красных линий и национальных интересов», добавил он.

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