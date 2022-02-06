Боррель подчеркнул необходимость доброй воли для полного выполнения СВПД

Он в субботу в Twitter сообщил о важном телефонном разговоре с главой МИД ИРИ Хоссейном Амир Абдоллахияном в преддверии возобновления переговоров по СВПД в Вене на следующей неделе.

Министр иностранных дел Ирана также в этой беседе поблагодарил усилия Борреля, Энрике Моры и ЕС на переговорах, отметив, что несмотря на недавние положительные сдвиги, однако пока наши ожидания не оправдываются.

«Мы серьезно стремимся достичь хорошего соглашения, но с такой же откровенностью и решимостью мы подчеркиваем необходимость защиты наших красных линий и национальных интересов», добавил он.