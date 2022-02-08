8 февр. 2022 г., 10:23
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Иран и Финляндия подчеркнули необходимость плодотворности переговоров в Вене

Иран и Финляндия подчеркнули необходимость плодотворности переговоров в Вене

Тегеран, 8 февраля, ИРНА – Главы МИД Ирана и Финляндии сделали акцент на результативности переговоров по отмене санкций в Вене, приводящих к возвращению всех сторон к полному выполнению обязательств по ядерному соглашению.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, который в понедельник прибыл с визитом в Тегеран, провел встречу со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Стороны на этой встрече обсудили двусторонние отношения, региональные и международные вопросы.
Учитывая 90-ую годовщину установления дипломатических связей между Ираном и Финляндией, они также изучили пути развития политических, экономических и парламентских связей.
Главы МИД Ирана и Финляндии выразил готовность к активизации возможностей в областях транспорта, сельского хозяйства, технологии, медицины, лесоводства, деревообработки и производства бумаги, окружающей среды, управления водными ресурсами и науки.
Кроме этого, стороны обсудили ситуацию в Афганистане, беженцы и борьбу с контрабандой наркотиков и терроризмом. Они подчеркнули необходимость формирования инклюзивного правительства, чтобы обеспечить стабильность Афганистана и региона.
Амир Абдоллахиян на этой встрече также заявил, что Исламская Республика серьезно стремится заключить хорошее соглашение в Вене, но соглашение требует важных решений со стороны западных стран, включая США.

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