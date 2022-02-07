Министр иностранных дел Финляндии встретился с Амиром Абдоллахияном

Сегодня, в понедельник, министр иностранных дел Ирана встретился в Министерстве иностранных дел с главой МИД Финляндии.
После двусторонней встречи министров иностранных дел Ирана и Финляндии состоится пресс-конференция.
Тегеран, 7 февраля, ИРНА - Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Аболлахияном.
Сегодня, в понедельник, министр иностранных дел Ирана встретился в Министерстве иностранных дел с главой МИД Финляндии.
После двусторонней встречи министров иностранных дел Ирана и Финляндии состоится пресс-конференция.
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