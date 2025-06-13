Гросси: ядерные объекты в Бушере, Исфахане и Фордо не повреждены

Гросси опубликовал сообщение в социальной сети X, написав: "Иранские власти проинформировали МАГАТЭ, что атомная электростанция в Бушере не была целью, и никакого повышения уровня радиоактивного излучения на объекте в Натанзе не наблюдалось."

Он добавил: "Дальнейшие контакты с иранскими властями подтверждают, что ядерный объект в Исфахане также не пострадал. На данный момент объект по обогащению топлива в Фордо также не поврежден."

Генеральный директор МАГАТЭ также сообщил: "Агентство внимательно отслеживает крайне тревожную ситуацию в Иране. Агентство может подтвердить, что объект в Натанзе был среди целей. МАГАТЭ находится в контакте с иранскими властями относительно уровня радиации. Мы также поддерживаем связь с нашими инспекторами внутри страны."