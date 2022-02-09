Боррель: Мы находимся на завершающей стадии переговоров

Верховный представитель ЕС по внешней политике при этом отметил: «Конечно, я не знаю, что сколько недель переговоры продлятся».

«Я надеюсь, что мы сможем достичь соглашения в ближайшие недели. Я не могу вдаваться в подробности, потому что обсуждение очень конфиденциальное», - добавил он.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС также заявил, что Соединенные Штаты внесли предложения и что были взаимные предложения.

Боррель сказал, что достижение соглашения об отмене санкций и отсрочке ядерной деятельности Ирана было «самой важной проблемой», но выразил надежду на прогресс, «поскольку обе стороны проявили интерес».