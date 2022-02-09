9 февр. 2022 г., 11:46
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News Code: 84644356
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Боррель: Мы находимся на завершающей стадии переговоров

Боррель: Мы находимся на завершающей стадии переговоров

Тегеран, 9 февраля, ИРНА - «Мы выходим на завершающую стадию переговоров», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеф Боррелль, после того, когда начался новый раунд переговоров в Вене между Ираном и группой «Большой пятеркой».

Верховный представитель ЕС по внешней политике при этом отметил: «Конечно, я не знаю, что сколько недель переговоры продлятся».

«Я надеюсь, что мы сможем достичь соглашения в ближайшие недели. Я не могу вдаваться в подробности, потому что обсуждение очень конфиденциальное», - добавил он.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС также заявил, что Соединенные Штаты внесли предложения и что были взаимные предложения.

Боррель сказал, что достижение соглашения об отмене санкций и отсрочке ядерной деятельности Ирана было «самой важной проблемой», но выразил надежду на прогресс, «поскольку обе стороны проявили интерес».

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