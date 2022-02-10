10 февр. 2022 г., 20:48
Journalist ID: 2177
News Code: 84646809
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В Вене продолжаются интенсивные переговоры по СВПД

В Вене продолжаются интенсивные переговоры по СВПД

Тегеран, 10 февраля. ИРНА — В четверг в Вене продолжился восьмой раунд переговоров по отмене санкций в отношении Тегерана между Ираном и «4+1».

Согласно сообщениям, главный переговорщик Ирана Али Бакери Кани прибыл в отель Coburg, где проходят переговоры между участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Планируется, что он проведет переговоры со своими коллегами из других стран-участниц ядерной сделки.

Также в Вене начались встречи экспертов между представителями Ирана, «4+1» и Евросоюза по ядерным вопросам и снятию незаконных санкций.

Во вторник в Вене возобновятся переговоры по СВПД. В конце января участники переговоров решили взять паузу для консультаций в своих столицах.

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