В Вене продолжаются интенсивные переговоры по СВПД

Согласно сообщениям, главный переговорщик Ирана Али Бакери Кани прибыл в отель Coburg, где проходят переговоры между участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Планируется, что он проведет переговоры со своими коллегами из других стран-участниц ядерной сделки.

Также в Вене начались встречи экспертов между представителями Ирана, «4+1» и Евросоюза по ядерным вопросам и снятию незаконных санкций.

Во вторник в Вене возобновятся переговоры по СВПД. В конце января участники переговоров решили взять паузу для консультаций в своих столицах.