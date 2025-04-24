Скандальные заявления главы ПА возмутили палестинских лидеров

Депутат Палестинского национального совета Тайсир аль-Али в интервью телеканалу "Аль-Кудс" заявил, что высказывания Махмуда Аббаса на заседании Центрального совета были оскорблением для народа, который после этих слов потерял в него всякую надежду.

«Эти высказывания стали препятствием для национального единства, поскольку никто не может объединиться с теми, кто обвиняет других в отсутствии патриотизма и считает их виновниками ущерба для палестинского народа, тогда как истинная причина этих потерь – оккупанты», - отметил он.

Палестинский дипломат подчеркнул, что заявления Махмуда Аббаса против Сопротивления означают поддержку позиций израильского министра Бецалеля Смотрича, который обвинил Сопротивление в разрушении сектора Газа и потребовал разоружения и передачи израильских пленных.