24 апр. 2025 г., 10:18
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Скандальные заявления главы ПА возмутили палестинских лидеров

24 апр. 2025 г., 10:18
??????? ID: 85812793
Скандальные заявления главы ПА возмутили палестинских лидеров

Тегеран, 24 апреля, ИРНА – Заявления Махмуда Аббаса, главы Палестинской администрации, на заседании Центрального совета Палестины вызвали волну критики со стороны палестинских лидеров. Они назвали его спорные высказывания, противоречащие национальным интересам Палестины, фактором, усугубляющим внутренний раскол.

Депутат Палестинского национального совета Тайсир аль-Али в интервью телеканалу "Аль-Кудс" заявил, что высказывания Махмуда Аббаса на заседании Центрального совета были оскорблением для народа, который после этих слов потерял в него всякую надежду.

«Эти высказывания стали препятствием для национального единства, поскольку никто не может объединиться с теми, кто обвиняет других в отсутствии патриотизма и считает их виновниками ущерба для палестинского народа, тогда как истинная причина этих потерь – оккупанты», - отметил он.

Палестинский дипломат подчеркнул, что заявления Махмуда Аббаса против Сопротивления означают поддержку позиций израильского министра Бецалеля Смотрича, который обвинил Сопротивление в разрушении сектора Газа и потребовал разоружения и передачи израильских пленных.

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