Чемпионат страны по лыжным видам спорта памяти покойного Рамбода Шариатипура с участием более 50 лыжников из 11 провинций страны в возрастных категориях детей и подростков завершился в среду (23 апреля 2025 года) объявлением лучших участников на международной горнолыжной трассе Дизин Альборз.
23 апр. 2025 г., 22:24
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