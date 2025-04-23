Чемпионат страны по лыжным видам спорта памяти покойного Рамбода Шариатипура с участием более 50 лыжников из 11 провинций страны в возрастных категориях детей и подростков завершился в среду (23 апреля 2025 года) объявлением лучших участников на международной горнолыжной трассе Дизин Альборз.