Тахт Раванчи: Мужественная позиция Папы Франциска против несправедливости не будет забыта

Маджид Тахт Раванчи в среду утром, оставив запись в книге соболезнований, открытой в посольстве по случаю смерти Папы Франциска, от имени министра иностранных дел и правительства Исламской Республики Иран выразил соболезнования Анджею Юзевичу, послу и представителям Ватикана, а также всем христианам мира и последователям этого великого покойного, и просил Всевышнего даровать ему покой.

В беседе с послом Ватикана, вспоминая Папу Франциска, политический заместитель министра иностранных дел высоко оценил его личность и позицию в продвижении и укреплении мира и единства между народами, а также в развитии диалога между последователями божественных религий в мире, и подчеркнул: «Папа Франциск, проявляя исключительную гуманность, всегда спешил на помощь угнетенным и жертвам агрессии и жестокости, и его мужественная позиция против угнетения, дискриминации и несправедливости не будет забыта».