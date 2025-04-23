Иран и Гонконг обладают значительным потенциалом для расширения взаимодействия, заявил иранский министр

Сейед Аббас Салехи, прибывший в Гонконг для участия в Форуме культурного сотрудничества стран Азии (ACCF2025), провёл встречу с министром культуры, спорта и туризма Гонконга.

На этой встрече иранский министр подчеркнул готовность Исламской Республики Иран к всестороннему развитию культурных, художественных, медийных и туристических связей с Гонконгом.

Салехи выдвинул предложение о создании «Азиатского кинофестиваля» и объявил о готовности Исламской Республики Иран принять первый этап данного фестиваля. Данное предложение было встречено с одобрением гонконгскими официальными лицами, и стороны договорились о совместной проработке организационных и технических вопросов в ближайшем будущем.

Гонконгские официальные лица в ходе встречи, выразив поддержку любым инициативам по развитию культурного, художественного, медийного и туристического сотрудничества с Исламской Республикой Иран, подчеркнули, что с большим интересом ожидают участия иранских деятелей искусства, представителей культурной сферы, СМИ и туристов в различных культурных мероприятиях Гонконга.