Cовещание верховных судов государств-членов ШОС в следующем году состоится в Иране

Глава судебной власти Ирана, возвращаясь из официального визита в Китай, в интервью сообщил, что в следующем году в Иране состоится совещание руководителей верховных судов государств-членов ШОС. Он подчеркнул, что уже принято решение о том, что принимающая сторона займётся выявлением существующих вызовов, сбором и анализом предложений и методов их решения.

Мохсени-Эджеи описал достижения участия судебной делегации ИРИ в 20-м совещании глав верховных судов государств-членов ШОС, заявив, что страны, стремящиеся к установлению справедливости, мира и устойчивой безопасности во всем мире, должны максимально укреплять взаимные связи и сотрудничество, а также совместными усилиями препятствовать навязыванию воли государств-диктаторов.