Министр иностранных дел Ирана встретился с вице-премьером Госсовета КНР

В ходе данной встречи стороны, упомянув о многовековой истории дружественных отношений между двумя народами, рассмотрели текущее состояние сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства Ирана и Китая, а также обсудили пути ускорения реализации 25-летней комплексной программы сотрудничества.

Арагчи, отметив место Китая как стратегического и надёжного партнёра Исламской Республики Иран, подчеркнул важность расширения сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и группы БРИКС.

Иранский министр, разъяснив позицию Исламской Республики Иран в контексте региональных и международных событий, заявил о необходимости более тесного взаимодействия между единомышленными странами, включая Иран и Китай, для противодействия силовому диктату и односторонним подходам. Он также подчеркнул твёрдую решимость Ирана всесторонне расширять отношения с Китаем.