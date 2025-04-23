23 апр. 2025 г., 10:39
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Новости ID: 85811797
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Министр иностранных дел Ирана встретился с вице-премьером Госсовета КНР

23 апр. 2025 г., 10:39
Новости ID: 85811797
Министр иностранных дел Ирана встретился с вице-премьером Госсовета КНР

Тегеран, 23 апреля, ИРНА – Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, прибывший в Пекин по официальному приглашению своего китайского коллеги, сегодня утром встретился с господином Дин Сюэсяном, членом Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) и вице-премьер Госсовета КНР.

В ходе данной встречи стороны, упомянув о многовековой истории дружественных отношений между двумя народами, рассмотрели текущее состояние сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнёрства Ирана и Китая, а также обсудили пути ускорения реализации 25-летней комплексной программы сотрудничества.

Арагчи, отметив место Китая как стратегического и надёжного партнёра Исламской Республики Иран, подчеркнул важность расширения сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и группы БРИКС.

Иранский министр, разъяснив позицию Исламской Республики Иран в контексте региональных и международных событий, заявил о необходимости более тесного взаимодействия между единомышленными странами, включая Иран и Китай, для противодействия силовому диктату и односторонним подходам. Он также подчеркнул твёрдую решимость Ирана всесторонне расширять отношения с Китаем.

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