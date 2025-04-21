Студенческий митинг в поддержку народа Газы

Группа учениц женских школ Мешхеда провела протестный митинг в понедельник днем 21 апреля 2025 года в поддержку народа Палестины и с осуждением преступлений сионистов, особенно убийства детей и жителей Газы.
22 апр. 2025 г., 01:38
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