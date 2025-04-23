23 апр. 2025 г., 22:12
Новости ID: 85812596
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Аракчи: Наши силы безопасности бдительны, чтобы противостоять любым диверсиям и террористическим операциям

23 апр. 2025 г., 22:12
Новости ID: 85812596
Аракчи: Наши силы безопасности бдительны, чтобы противостоять любым диверсиям и террористическим операциям

Тегеран, 24 апреля, ИРНА - Министр иностранных дел написал: «Наши разведывательные и силы безопасности, с учетом предыдущих случаев, полностью бдительны, чтобы противостоять любым диверсиям и террористическим операциям, которые могут быть разработаны с целью принуждения нас к законному ответу».

Аббас Аракчи, министр иностранных дел, написал в своем аккаунте X: «Попытки израильского режима и некоторых конкретных заинтересованных групп отвлечь дипломатию, используя различные тактики, совершенно очевидны для всех».

Он добавил: «Наши разведывательные и силы безопасности, с учетом предыдущих случаев, полностью бдительны, чтобы противостоять любым диверсиям и террористическим операциям, которые могут быть разработаны с целью принуждения нас к законному ответу».

Министр иностранных дел сказал: «Также можно ожидать, что те, кто всегда стремится обмануть общественное мнение, на этот раз тоже выдвинут вымышленные утверждения, сопровождаемые ужасающими спутниковыми снимками».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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