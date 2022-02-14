14 февр. 2022 г., 21:40
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News Code: 84651470
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Главный переговорщик Ирана и Мора обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

Главный переговорщик Ирана и Мора обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

Тегеран, 14 февраля. ИРНА — Глава иранской делегации, замглавы МИД по политическим вопросам и заместитель генерального секретаря и политический директор Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора провели в понедельник встречу в Вене.

Встреча Багери и Мора состоялась в рамках восьмого раунда переговоров по отмене санкций в отношении Ирана и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Вчера также состоялось несколько двусторонних встреч между Багери и Мора. Глава иранской делегации также провел встречи с главами делегаций России и Китая.

В понедельник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что если США и три европейские страны проявят серьезный настрой, достижение хорошего соглашения по иранской ядерной сделке возможно в кратчайшие сроки.

Глава иранского МИД добавил, что если будет заключено соглашение, то с Ирана снимаются санкции, поэтому в интересах Тегерана, чтобы это произошло завтра". "В этой связи мы торопимся заключить хорошее соглашение, однако оно должно обеспечивать права и национальные интересы иранского народа", указал он.

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