Ульянов и Багери обсудили оставшиеся вопросы переговоров в Вене

Российский дипломат, встретившийся с Али Багери Кани в воскресенье утром в представительстве иранской делегации при международных организациях в Вене, сказал: «В ходе венских переговоров по ядерной сделке продолжаются очень интенсивные консультации. У меня состоялась конструктивная встреча, особенно по оставшимся вопросам со старшим переговорщиком Ирана».

Затем он направился в отель Marriott, чтобы встретиться со специальным представителем США по Ирану Робертом Мали. Ульянов написал в Твиттере, что встреча состоялась на завершающем этапе переговоров в Вене.

Российский дипломат также встретился с главами делегаций трех европейских стран в отеле Coburg, где, по его словам, обе стороны обсудили дальнейший ход переговоров.

По мере того, как переговоры достигают критической стадии и серьезных дискуссий по оставшимся вопросам, действия российской делегации значительно активизировались.