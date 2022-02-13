13 февр. 2022 г., 20:46
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News Code: 84650256
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Ульянов и Багери обсудили оставшиеся вопросы переговоров в Вене

Ульянов и Багери обсудили оставшиеся вопросы переговоров в Вене

Тегеран, 13 февраля, ИРНА - Старший переговорщик России Михаил Ульянов опубликовал в Твиттере сообщение о том, что у него состоялась конструктивная встреча с главным переговорщиком Ирана Али Багери по оставшимся вопросам переговоров в Вене.

Российский дипломат, встретившийся с Али Багери Кани в воскресенье утром в представительстве иранской делегации при международных организациях в Вене, сказал: «В ходе венских переговоров по ядерной сделке продолжаются очень интенсивные консультации. У меня состоялась конструктивная встреча, особенно по оставшимся вопросам со старшим переговорщиком Ирана».

Затем он направился в отель Marriott, чтобы встретиться со специальным представителем США по Ирану Робертом Мали. Ульянов написал в Твиттере, что встреча состоялась на завершающем этапе переговоров в Вене.

Российский дипломат также встретился с главами делегаций трех европейских стран в отеле Coburg, где, по его словам, обе стороны обсудили дальнейший ход переговоров.

По мере того, как переговоры достигают критической стадии и серьезных дискуссий по оставшимся вопросам, действия российской делегации значительно активизировались.

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