12 февр. 2022 г., 21:07
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News Code: 84649159
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Переговорные делегации Ирана и ЕС провели встречу

Переговорные делегации Ирана и ЕС провели встречу

Тегеран, 12 февраля, ИРНА - Делегации Ирана и Европейского Союза встретились в Вене, поскольку в австрийском городе ведутся переговоры между Ираном и пятью мировыми державами, известными как «Большой пятеркой».

Переговоры между Ираном и делегацией ЕС возглавили старший переговорщик Ирана Али Багери Кани и заместитель главы ЕС по внешней политике Энрике Мора.

Ранее Багери Кани также встретился со своим российским коллегой Михаилом Ульяновым.

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