Переговорные делегации Ирана и ЕС провели встречу

Тегеран, 28 февраля. ИРНА — Делегации Ирана, ЕС и «4+1» (Франция, Великобритания, Россия, Китай и ФРГ) провели встречу в понедельник в Вене в рамках восьмого раунда переговоров по отмене антииранских санкций и восстановления иранской ядерной сделки.