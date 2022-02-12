Переговорные делегации Ирана и ЕС провели встречу

Переговоры между Ираном и делегацией ЕС возглавили старший переговорщик Ирана Али Багери Кани и заместитель главы ЕС по внешней политике Энрике Мора.
Ранее Багери Кани также встретился со своим российским коллегой Михаилом Ульяновым.
Тегеран, 12 февраля, ИРНА - Делегации Ирана и Европейского Союза встретились в Вене, поскольку в австрийском городе ведутся переговоры между Ираном и пятью мировыми державами, известными как «Большой пятеркой».
Переговоры между Ираном и делегацией ЕС возглавили старший переговорщик Ирана Али Багери Кани и заместитель главы ЕС по внешней политике Энрике Мора.
Ранее Багери Кани также встретился со своим российским коллегой Михаилом Ульяновым.
Тегеран, 12 февраля, ИРНА – Западные стороны продолжают прибегать к тактике отвлечения общественного…
Вена, 12 февраля, ИРНА – Сохранение ядерных достижений страны, безусловно, является наиболее…
Your Comment