Переговоры по отмене санкций в Вене: в ожидании решения США

Как сообщает ИРНА, делегации стран-участниц на переговорах в субботу провели отдельные встречи с представителями Ирана и США. Пока нет конкретной информации о подробностях этих встреч, но предложенный Ираном пакет мог бы темой обсуждений.

В субботу утром главный переговорщик России Михаил Ульянов встретился со своим иранским коллегой Али Багери Кани. Говоря об этой встрече, Ульянов написал в Twitter, что дальнейшие шаги на переговорах подробно были обсуждены.

Потом постпред РФ при международных организациях в Вене провел встречу с постпредом США по Ирану Робертом Мали, чтобы изучить так называемые спорные вопросы.

Российский дипломат вчера также встретился с переговорщиками стран «евротройки» и политическим директором внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Морой. Через несколько часов он вновь провел двустороннюю встречу с Морой. Главный переговорщик Китая Ван Куан также в субботу встретился с Мали.

Однако международная пресса пакетом Ирана впечатлена. Представитель Китая первым объявил о представлении предложенного Ираном пакета. «Мы вступили в заключительный этап на переговорах, в частности, иранские коллеги предлагали свой заключительный пакет», отметил он.

Информированный источник в интервью ИРНА подтвердил представление Ираном предложенного пакета на переговорах в Вене, добавив, что Иран был пионером в представлении новых предложений с самого первого дня и призывал другие стороны делать то же самое. США должны положить конец своей неопределенностью.

В эти дни, когда подходят к концу переговоры по отмене санкций в Вене, все страны-участницы ожидают политических решений Белого дома.

В Вене ведется восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), их отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним и завершиться в текущем месяце.