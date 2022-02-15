Главы МИД Ирана и Великобритании изучили с последние позиции двух стран на переговорах в Вене

В этом телефонном разговоре министр иностранных дел Великобритании Лиз Террас рассказала о последних событиях в двусторонних отношениях и переговорах в Вене, объяснив позицию Лондона по этому вопросу.

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что растущие отношения между Великобританией и Исламской Республикой Иран служат интересам обеих стран.

Он выразил надежду, что в ближайшее время страна сможет погасить свою задолженность перед Ираном.

Лиз Террас также упомянула о сотрудничестве Великобритании и Организации Объединенных Наций в оказании помощи народу Афганистана и высоко оценила эффективную роль и сотрудничество Ирана в этом отношении.

В этом телефонном разговоре Хосейн Амир Абдоллахиян, касаясь визита вице-президента Ирана для участия в саммите по климату в Глазго и совместного вебинара парламентских групп дружбы двух стран и обращение британской делегации в Тегеран, положительно оценил отношения между двумя странами.

Говоря о приближающемся критическом этапе переговоров в Вене, министр иностранных дел Ирана подчеркнул необходимость серьезности и ответственности договаривающихся с Ираном сторон, и выход на этот этап переговоров он считал, прежде всего, результатом логического подхода и инициативы иранской стороны.

Он подчеркнул необходимость коллективного соглашения между всеми сторонами переговоров по единому тексту и необходимость учета требований Исламской Республики Иран.