Глава МИД ИРИ подчеркнул необходимость ответственного поведения западной стороны

«Мы в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудили последнюю ситуацию вокруг переговоров в Вене», написал иранский министр в Twitter.

Он отметил важность красной линии Ирана, добавив: «Ход вперед, но есть некоторые важные вопросы впереди».

По его словам, инициатива со стороны Ирана сделала соглашение доступным, но достижение заключительного соглашения зависит от ответственного поведения западной стороны.

Указав на свой телефонный разговор с британской коллегой Лизом Трассом, Амир Абдоллахиян также в Twitter написал: «Хорошее соглашение в Вене доступно, в случае реализма Запада».

Он отметил значимость поддержки хороших отношений между двумя странами, добавив: «Мы обсудили двусторонние связи и критическую гуманитарную ситуацию в Йемене и Афганистане».

8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале.