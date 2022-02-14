Переговоры в Вене: негибкость США в принятии политических решений

Переговоры по отмене санкций, которые возобновлены через 10 дней, продолжаются в столице Австрии. Вчера продолжались двусторонние и многосторонние встречи представителей стран-участниц на переговорах.

Главный переговорщик Ирана Али Багери Кани в воскресенье провел встречу со своим российским коллегой Михаилом Ульяновым. Глава российской делегации на переговорах также в Twitter сообщил о встрече с постпредом США по Ирану Робертом Мали и переговорщиками стран «евротройки».

Недавние события в Вене показывают, что все страны-участницы переговоров ожидают политических решений США. Переговоры могут продолжаться только в случае принятия необходимых решений со стороны Вашингтона в области отмены санкций.



Ульянов также вчера ночью в Twitter написал, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и США провели заседание в отсутствии Ирана. Он заявил о значительном продвижении на переговорах.

Сионистский режим все еще продолжает свои усилия по саботажу в переговорах. Глава МИД сионистского режима Яир Лапид вчера сообщил о телефонном разговоре с министром иностранных дел Великобритании.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в воскресенье заявил о мгновенное увеличение трудности переговорщиков для продвижения логичного и законного указаний Ирана. Он также отметил продолжение «шоу» инициативы со стороны западных стран, чтобы избежать обязательств.

В Вене ведется восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), их отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним и завершиться в текущем месяце.