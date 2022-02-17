Иран призвал Украину решить кризис дипломатическим путем

Амирабдоллахян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого они обсудили двусторонние отношения и международные события.

Он поблагодарил Кулебу за поздравление с национальным праздником Исламской Республики Иран и 30-летием установления дипломатических отношений между Ираном и Украиной.

Министр иностранных дел подчеркнул возможности сотрудничества в культурной, экономической и деловой сферах и сказал, что наличие большого количества иранских студентов на Украине свидетельствует о таких возможностях.

Он подчеркнул решимость новой администрации Ирана расширять двусторонние связи с Киевом.

Высокопоставленный дипломат также коснулся кризиса в отношениях между Украиной и Российской Федерацией и выразил удовлетворение недавней деэскалацией.

Он также выразил надежду, что сложившаяся ситуация будет урегулирована путем диалога и дипломатических каналов и без вмешательства третьих сторон.

«Иран стремится к миру и стабильности в регионе и готов помочь урегулировать кризис мирным путем», - сказал Амирабдоллахян.

Министр иностранных дел Украины также сказал, что ирано-украинские отношения были хорошими и устойчивыми, и ни одна из сторон не смогла повлиять на отношения.

Он высоко оценил принципиальную позицию Ирана в отношении украинско-российского кризиса, подчеркнув, что Киев стремился к дипломатическому, мирному урегулированию, а не к войне.

Украинский чиновник также упомянул о росте делового взаимодействия между Ираном и Украиной и выразил надежду на его дальнейшее увеличение.