Переговоры в Вене: делаются шаги вперед, но медленно

В понедельник в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров (другими словами второй раунд при новом президенте Ирана Эбрахиме Раиси), целью которых является отмена антииранских санкций США.

Делаются шаги вперед, но медленно

Изучив позиции дипломатов, новости, транслируемые из австрийской столицы, а также позитивная реакция рынка, можно прийти к этому выводу, что переговоры в рамках восьмого раунда продвигаются конструктивно и относительно успешно.

Эти "шаги вперед" можно увидеть в заявлениях главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, который 6 января заявил, что переговоры продвигаются в верном направлении.



"Переговоры в Вене идут в правильном направлении. Благодаря инициативам Ирана переговоры возобновились в конструктивной атмосфере", написал в четверг Амир Абдоллхаиян в своем Twitter.

Он добавил, что Тегеран ждет от стран Запада "добросовестного и серьезного подхода" для достижения хорошего соглашения.



Глава МИД Ирана указал на три проекта предложений, представленные Ираном на переговорах. Два проекта, представленные на седьмом раунде переговоров касаются снятия санкций и ядерных ограничений, а третий —«проверки отмены санкций», «компенсации» и «гарантии».

Вопреки полной готовности Ирана и новаторским планам, которые являются результатом экспертных консультаций в течение шестимесячного периода, когда переговоры зашли в тупик, другая сторона, особенно европейская тройка, приняла участие в переговорах с пустыми руками.

Тем не менее так восточные дипломаты, как западные дипломаты на переговорах рассчитывать на достижение соглашения. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter написал, что все стороны на переговорах в Вене согласны с тем, что был достигнут прогресс в достижении соглашения и снятии санкций.

Кроме того, в пятницу, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что на переговорах в Вене достигнут прогресс.

Даже официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, заявил о достижении прогресса на переговорах по отмене санкций против Ирана.

Одним из очевидных, и одновременно позитивных признаков переговоров было присутствие в Вене южнокорейской делегации во главе с заместителем главы МИД Чон Ый Ён, где корейские дипломаты в течение нескольких дней провели переговоры с дипломатами «пятерки», Ирана, а также США. Южная Корея заблокировала на счетах банках страны в рамках санкций США к Ирану $ 7 млрд за уже осуществленные ранее поставки иранской нефти.

Иранская сторона настаивает на своих обоснованных требованиях, упомянутых ранее, так как после выхода США из СВПД в 2018 году Тегеран доказал всему миру свою приверженность.

В этом отношении можно указать на 17 докладов покойного генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано о конструктивном сотрудничестве Тегерана, а также отступление Тегерана от своих окончательных обязательств через год после выхода бывшего президента США Дональда Трампа из соглашения.

Не было сомнений в том, что с горьким опытом переговоров и соглашений, достигнутых в предыдущем правительстве, новое иранское правительство будет добиваться обеспечения интересов иранского народа, выдвигая «максимальные требования» против кампании «максимального давления» со стороны Запада. Доказательный подход, доказавший свою эффективность. Подход, который до сих пор показал свою эффективность.

До начала восьмого раунда переговоров в Вене западная сторона использовала четыре конкретных тактики, чтобы отговорить иранских дипломатов от их требований:

1. создать раскол между Ираном, Китаем и Россией;

2. оказывать давление на Иран через влияние на МАГАТЭ;

3. выдвигать максимальные требования с целью противостояния требованиям Ирана;

4. Ужесточение санкций, продолжая пут в тупик Трампа.

Только в ноябре, накануне возобновления седьмого раунда переговоров против иранских лиц и организаций под ложным предлогом были наложены как минимум четыре типа санкций.

Игра Запада с картой «время»

Общий взгляд на позиции западных властей накануне и в ходе восьмого раунда переговоров раскрывает методы и цели Запада, особенно Белого дома, наиболее заметной из которых является угроза истечения срока достижения соглашения.

«Я по-прежнему убежден, что мы можем достичь соглашения. Но время уходит», — сказал Ле Дриан в интервью BFM TV и радио RMC.

Чтобы оказать давление на Иран с целью снижения его требований, мы увидели единогласие использования элемент времени среди других дипломатов, включая заместителя главы ЕС по внешней политике Энрике Мора, и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Ранее Мора на пресс-конференции в Вене заявил, что "у нас есть несколько недель, а не месяцев, чтобы прийти к соглашению". Он добавил, что стороны должны быть готовы к принятию трудных политических решений.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен на своем брифинге заявил, что Время для достижения соглашения с Ираном уходит. Он также обвинил Иран в трате времени. "Иран не вступил в серьезные переговоры по ядерной проблеме; это пустая трата времени по возобновлению ядерной сделки", сказал он.

По мнению наблюдателей, использование устаревших инструментов Соединенными Штатами и их европейскими союзниками потеряло свою эффективность, а чрезмерная настойчивость в их использовании сделает путь к соглашению более неровным.

Хотя затягивание переговоров способствует возможности вмешательства в переговорный процесс и саботажа противников, однако, поспешное достижение соглашения «любой ценой» не приведет ни к чему, кроме потерь. Поэтому достижение таких результатов, как снятие санкций, проверка и гарантии, более важно, чем временные ограничения на переговорах.