МИД: Иран еще не получил надежной практической инициативы от США

Об этом заявил Амир Абдоллахиян в интервью телеканалу CNN на полях 58-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

По его словам, Исламская Республика настроена оптимистично, поскольку администрация президента Эбрахима Раиси серьезно настроена на достижение хорошего соглашения в Вене.

Министр иностранных дел Ирана сказал, что Иран изо всех сил старался достичь хорошего соглашения и что в сложной ситуации, если США и другие западные стороны не займут реалистичной позиции, они определенно будут нести ответственность за возможный провал переговоров.

Он отметил, что для того, чтобы приблизиться к хорошему соглашению в Вене, иранская делегация проявила много инициатив и гибкости. Теперь настала очередь США и западных сторон проявить инициативу и гибкость.

В ответ на вопрос о причине отсутствия прямых переговоров между Ираном и США Амир Абдоллахиян сказал, что между Ираном и США существует высокая стена недоверия, добавив, что США необходимо изменить свое поведение.

"Байден не может говорить о доброй воле и, с другой стороны, только за последние несколько месяцев он трижды вводил новые санкции против юридических и физических лиц Ирана. Это означает, что Байден следует методу Трампа и продолжает санкции. Но в то же время он заинтересован в возвращении в СВПД. Итак, мы не можем понять это парадоксальное поведение", подчеркнул он.

"Американские официальные лица говорят о доброй воле, а затем вводят санкции. Поэтому мы имеем право следить за поведением американцев и соответственно судить о них", отметил Амир Абдоллахиян.