Глава МИД: Иран призывает США и «евротройку» проявить решимость

"Настало время показать, что у них (США и евротройки) есть реальная воля к достижению соглашения в кратчайшие сроки", заявил Амир Абдоллахиян в воскресенье на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепем Боррелем на полях 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

В ходе встречи, были обсуждены последняя ситуация венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также детали возможной сделки.

Амир Абдоллахиян на встрече подчеркнул решимость Ирана достичь хорошего соглашения на переговорах.

Он отметил, что Иран представил все возможные предложения и инициативы, подчеркнув, что пришло время принять политические решения.