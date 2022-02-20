Глава МИД: Иран призывает США и «евротройку» проявить решимость

"Настало время показать, что у них (США и евротройки) есть реальная воля к достижению соглашения в кратчайшие сроки", заявил Амир Абдоллахиян в воскресенье на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепем Боррелем на полях 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.
В ходе встречи, были обсуждены последняя ситуация венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также детали возможной сделки.
Амир Абдоллахиян на встрече подчеркнул решимость Ирана достичь хорошего соглашения на переговорах.
Он отметил, что Иран представил все возможные предложения и инициативы, подчеркнув, что пришло время принять политические решения.
Тегеран, 20 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал США и евротройку (Великобритания, Франция и ФРГ) принять необходимые политические решения на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене, чтобы продемонстрировать свою решимость.
"Настало время показать, что у них (США и евротройки) есть реальная воля к достижению соглашения в кратчайшие сроки", заявил Амир Абдоллахиян в воскресенье на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепем Боррелем на полях 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.
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